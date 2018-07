Semi ‘galáctica’: Real Madrid tem dez jogadores na semifinal da Eurocopa

Casillas (à esq.) e Pepe Reina (meio) são estrelas do Real na Eurocopa. (Vasily Fedosenko/Reuters)

O título espanhol e o bom momento dos jogadores do Real Madrid tiveram influência direta na Eurocopa 2012. Dez jogadores do clube merengue devem ser vistos em campo nos duelos desta quarta e quinta-feira, entre as quatro seleções classificadas para a semifinal na competição continental (Portugal, Espanha, Alemanha e Itália) – sendo que nove deles podem ser considerados titulares na equipe espanhola.

Veja também:

Ouça mais sobre a Eurocopa

Apesar de a maioria dos jogadores do Real atuarem pela seleção espanhola, o principal destaque tem sido Cristiano Ronaldo – responsável por levar a seleção portuguesa até à véspera da final. Além dele, Xabi Alonso, Iker Casillas, Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa, Raúl Albiol, Pepe, Fabio Coentrao, Sami Khedira e Mesut Ozil seguem na competição continental. Dentre os titulares, somente Di María (argentino) e o francês Benzema (eliminado nas quartas) não estão na disputa.

Segundo Ozil, um dos destaques da seleção alemã até aqui, os companheiros de equipe estão orgulhosos e já conversaram sobre o assunto. “Nós estamos trocando mensagens de parabéns durante a Eurocopa”, disse o meia, nesta segunda-feira.

O rival Barcelona, com sete convocados (sendo a base da seleção espanhola), também aparece entre os clubes que mais cederam jogadores às seleções classificadas na Euro. A Juventus, campeã italiana neste ano, também forma a espinha dorsal da seleção da Itália com sete atletas na competição.

Ainda assim, o segundo clube com maior representação em campo nas semifinais é o Bayern de Munique, vice-campeão da Champions League: são oito jogadores convocados e entre os favoritos a ficarem com o título da Eurocopa (Neuer, Badstuber, Boateng, Lahm, Kroos, Thomas Muller, Schweinsteiger e Mario Gomez).