Técnico da Holanda deve colocar Robben e Afellay como reservas, diz jornal

Robben. (Reutets)

por ESPN.com.br com AFP

Nesta sexta-feira, o técnico da Holanda, Bert van Marwijk, sinalizou que deve realizar mudanças na equipe para a partida decisiva contra Portugal, no próximo domingo. Os holandeses seguram a lanterna do grupo B, após derrotas para Dinamarca e Alemanha.

“Eu consegui tirar várias conclusões sobre a nossa última derrota. Não conseguimos defender com cuidado e a atuação de Ibrahim Afellay e Arjen Robben pelos flancos não foi muito boa”, afirmou o treinador ao jornal ‘Algemeen Dagblad’.

Segundo a publicação holandesa, a ideia do treinador é colocar os jogadores no banco de reservas – principalmente Robben, que teve uma reação petulante na visão do treinador após ser substituído na derrota para os alemães.

Dirk Kuyt e Klaas-Jan Huntelaar, que já se disse decepcionado por ser reserva de Robin Van Persie, são os principais candidatos a assumirem as vagas na equipe titular.