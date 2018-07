Zidane minimiza críticas ao esquema tático da Espanha e coloca rival como favorito

Ex-craque francês acredita que a Espanha deve levar o título da Euro 2012. (foto: Pascal Guyot/AFP)

por ESPN.com.br

Ex-jogador e ídolo da seleção francesa, Zinedine Zidane reconhece que a Espanha, rival da França nas quartas de final da Euro-2012, é a grande favorita não só para ganhar o duelo, como também para conquistar mais um título na competição. Ainda assim, o atual diretor de futebol do Real Madrid não perde as esperanças e lembra que “no futebol, tudo pode acontecer”.

“Para mim, a favorita é a Espanha, mas ao mesmo tempo, é um jogo só e tudo pode acontecer. Essa é a beleza do futebol”, declarou o ex-jogador, que completará 40 anos neste sábado.

Zidane também falou sobre o sistema tático do adversário francês nas quartas de final e ignorou as críticas que foram feitas ao técnico espanhol Vicente Del Bosque pelo esquema tático diferente que tem adotado, sem um “camisa 9” tradicional.

“Alguns dizem que a Espanha não está jogando bem ou que estão sem um nº 9 ou qualquer outra coisa, mas eles sabem muito bem onde estão indo e onde querem chegar”, avisou o francês.

Craque nato dentro de campo, Zidane deixou os gramados em 2006 e, depois da aposentadoria, decidiu seguir trabalhando com o futebol, só que nos bastidores. Agora, já com uma boa experiência acumulada, o atual dirigente do Real Madrid admite já não ser mais tão feliz como era quando tinha a bola nos pés.

“Se me perguntarem se sou tão feliz na minha vida atual como na anterior, a resposta é não. Certamente era mais fácil sobre o campo. Era a vida que eu tinha sonhado. Agora lebo uma vida diferente, e a felicidade também é diferente”, reconheceu o diretor de futebol do Real Madrid.