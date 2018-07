Joel Santana abusa do inglês e ataca de ‘tradutor’ em comercial de xampu

A marca head&shoulders teve uma ótima sacada ao bolar um vídeo de divulgação de seu produto utilizando o treinador Joel Santana como protagonista. Para conscientizar o consumidor da maneira certa de se pronunciar, a marca aposta na parte cômica da figura do folclórico treinador de futebol – que ficou conhecido pelo inglês não tão correto no período em que esteve dirigindo a seleção da África do Sul durante a última Copa do Mundo.

Embora seja uma marca de xampus consolidada no mundo, ela ainda enfrenta uma barreira no Brasil: a dificuldade da pronúncia de seu nome, que tem origem na língua inglesa.

Em vídeo lançado no Youtube, produzido pela agência África, Joel aparece como protagonista e aborda dois rapazes que conversam sobre o uso do produto para combater as caspas. Atuando como um “tradutor”, o técnico “ensina” os jovens a maneira correta de se pronunciar o nome da marca.

A exposição através do esporte não é uma novidade para a marca. Desde que chegou ao Brasil, head&shoulders vem utilizando o esporte como plataforma de comunicação e se destaca pelo apoio ao esporte de alto rendimento. Nomes como Michael Phelps e Lionel Messi, dois dos maiores atletas da história, fazem parte do time de embaixadores da marca. No Brasil, o piloto Bruno Senna e o lutador Lyoto Machida são, hoje, os principais representantes.

Relembre Joel Santana dando entrevista após uma das partidas da África do Sul: