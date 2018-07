Neymar é apontado como o jogador mais valioso da Copa das Confederações; Confira a seleção do mais valiosos…

Neymar é o jogador mais valioso da Copa das Confederações. É o que mostra um estudo realizado pela Pluri Consultoria. Recém-contratado pelo Barcelona, o craque atinge um valor de mercado de R$ 191,4 milhões, deixando para trás o espanhol Iniesta, com R$ 174,9 mi, e o Uruguaio Cavani, avaliado em R$ 160,2 milhões.

Como já era de se esperar, a Espanha possui o maior número de jogadores entre mais valiosos da competição. A atual campeã do mundo conta com 17 atletas, contra 11 brasileiros, entre os 40 primeiros. A Itália possui seis jogadores, enquanto Uruguai e Japão ficam com dois cada. México e Nigéria possuem apenas um.

Algumas posições despertam certa curiosidade. Xavi, considerado um dos melhores jogadores do mundo, ficou apenas na 28.ª posição, avaliado em R$ 68,8 milhões. Acima dele, por exemplo, estão o zagueiro italiano Chiellini, em 21.º, Soldado, atacante do Valencia, em 23.º, e seu companheiro de Barcelona Busquets, na incrível 8.ª posição, valendo R$ 117,3 milhões.

Entre os jogadores que atuam no Brasil, o volante Paulinho foi o único que apareceu entre os 40 primeiros. Foi o lanterna, mas pelo menos representou o Campeonato Brasileiro, no valor de R$ 46 mi.

Segundo o estudo, o time mais valioso da Copa das Confederações seria escalado dessa forma:

Goleiro: Casillas (Espanha/Real Madrid (ESP)) – R$ 71,6 milhões

Lateral-direito: Sérgio Ramos (Espanha/Real Madrid (ESP)) – R$ 94 milhões

Zagueiro: Thiago Silva (Brasil/PSG (França)) – R$ 109,1 milhões

Zagueiro: Pique (Espanha/Barcelona (ESP)) – R$ 99,7 milhões

Lateral-esquerdo: Marcelo (Brasil/Real Madrid (ESP)) – R$ 82,1 milhões

Meio-campo: Iniesta (Espanha/Barcelona (ESP)) – R$ – 174,9 milhões

Meio-campo: Cesc Fabregas (Espanha/Barcelona (ESP)) – R$ 159,6 milhões

Meio-campo: David Silva (Espanha/Manchester City (ING)) – R$ 128,7 milhões

Meio-campo: Juan Mata (Espanha/Chelsea (ING)) – R$ 126,9

Atacante: Neymar (Brasil/Barcelona (ESP)) – R$ 191,4 milhões

Atacante: Cavani (Uruguai/Napoli (ITA)) – R$ 160,2 milhões



Confira a lista completa:

A metodologia para a avaliação do valor de mercado do jogador utiliza instrumentos estatísticos e econométricos, considerando 77 critérios de avaliação divididos em 18 ítens, são eles: idade, fundamentos, qualidade técnica e encantamento, capacidade de definição de jogo, aspectos táticos, força e condicionamento físico, disciplina e espírito de equipe, condição clínica, titularidade, posição em que joga, nível dos campeonatos que atua (efeito vitrine), experiência internacional, convocações para seleção, conquistas, capacidade de retorno de marketing, potencial de valorização, capacidade de adaptação e demanda atual de mercado.