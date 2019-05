Hélio Rubens

Somos também uma potência no basquete

Acho que a seleção masculina de hoje, juntamente com outras oito ou nove equipes, é uma potência mundial. Do atual elenco, levei oito atletas para o Mundial de Indianópolis, em 2002, quando era técnico. Os jogadores tinham menos de 21 anos e já via neles um futuro. Vejo o Brasil com boas chances de subir