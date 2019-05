Jab-direto

Quem Faz

FERNANDO ARBEX formou-se em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero em dezembro 2012, ano em que trabalhou para o portal Yahoo com a cobertura de notícias de MMA. Foi foca da 24ª turma do Curso Estado de Jornalismo em 2013 e em maio de 2014 voltou para o Estadão após passagem pelo jornal Agora São Paulo. Participou da cobertura da Copa do Mundo de 2014 pela Agência Estado e das Eleições 2014 pelo portal estadao.com.br e pelo jornal impresso. Twitter: @arbex13