Fedor vence Fábio Maldonado em decisão caseira dos juízes

Fedor Emelianenko derrotou Fábio Maldonado por decisão majoritária dos juízes (29×28, 29×28, 28×28) nesta sexta-feira, 17, em combate marcado pela má pontuação dos jurados no EFN 50, realizado em São Petesburgo, na Rússia. Azarão, o brasileiro iniciou bem o duelo e aplicou um knockdown no adversário, ficou próximo do nocaute técnico, mas o russo conseguiu terminar o primeiro assalto e venceu os dois seguintes. O resultado mais justo seria o empate, mas só um dos responsáveis marcou 10×8 contra o russo no assalto inicial.

No primeiro round, Maldonado surpreendeu Fedor com um contra-ataque de mão direita, que levou o russo à lona. O brasileiro sentiu o momento e foi para cima do atleta da casa, mas não conseguiu que a luta fosse interrompida, apesar do tanto que bateu até o gongo soar. Caso claro de 10×8 para o vencedor do assalto, o que não se confirmou no final do confronto.

No segundo e no terceiro assalto, Fedor se aproveitou do cansaço do oponente para impor seu ritmo e acuar o brasileiro contra a grade por seguidas vezes. A Maldonado restava levantar a guarda, prática pouco comum para seu estilo, e esperar as sequências de socos do russo terminarem. O “Caipira de Aço” respondia com jabs no corpo e no rosto do rival, além de ganchos de esquerda, mas seus golpes lançados com mais força não acertavam o alvo.

Fedor também demonstrou cansaço no decorrer da luta, principalmente após investidas frustradas para nocautear o rival. Em muitas das tentativas ele segurava a nuca do brasileiro com as mãos e tentava atingi-lo com joelhadas, as quais acabavam bem defendidas e Maldonado contra-atacava com golpes no corpo do russo.

O gongo final soou e foi anunciada a decisão dos jurados, que deram ao lutador da casa a vitória. No MMA, assim como no boxe, quem ganha o round recebe o 10×9, mas em caso de ampla vantagem é possível marcar o 10×8. Maldonado teve domínio total do primeiro assalto e esteve muito próximo de encerrar o confronto, mas os juízes preferiram ser conservadores, o que beneficiou o lutador da casa.

É do jogo, muitos brasileiros ganham lutas no Brasil por meio de decisões controversas. Foi o caso quando Maldonado derrotou Joey Beltran em Barueri, embora o “Caipira de Aço” reclame que foi injustiçado no duelo com o norte-americano Kyle Kingsbury, realizado em Las Vegas. Também há combates que simplesmente são mal pontuados, caso da vitória do croata Igor Pokrajac sobre Maldonado, em evento que foi realizado nos Estados Unidos.

O desenrolar da luta talvez encerre as esperanças de um acordo entre Fedor e o UFC. Ficou claro, mais uma vez, que o auge do russo já passou e que ele não mais luta em alto nível. Maldonado é um competidor duro, mas vem da categoria meio-pesado, enquanto o russo é pesado, e foi demitido do Ultimate após seguidas derrotas, algumas delas para oponentes de nível, no máximo, mediano.

O tempo de Fedor passou e talvez seja melhor que ele nos poupe de vê-lo atuar contra os melhores do mundo neste momento de decadência física e técnica.