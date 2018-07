Inglês vence pela primeira vez após 22 lutas profissionais

“Tente outra vez”, diz trecho de famosa música de Raul Seixas, composta em parceria com o escritor Paulo Coelho. O verso pode ser até considerado clichê no meio esportivo, mas o inglês Andy Cona talvez tenha dado um significado singular a esse lema ao competir no último fim de semana. Atleta profissional de MMA, o britânico venceu um combate pela primeira vez na carreira – na 22ª vez que se aventurou no esporte.

Depois de perder em 13 oportunidades por nocaute e oito por submissão desde sua estreia em 2011, Cona (curiosamente apelidado de “O Imortal”) bateu seu compatriota Darren Wilkinson por nocaute técnico, em confronto que durou apenas 20 segundos. Segundo a base de dados do site Sherdog.com, o perdedor do duelo havia empatado e perdido em suas duas únicas apresentações profissionais anteriores.

Confira abaixo o vídeo da luta válida pela 11ª edição do evento Machina MMA, promoção de MMA com base na Inglaterra: