MacDonald vs. Thompson é luta mal pensada pelo UFC, mas ótima de se assistir

Não sei a razão, mas o mal planejamento do Ultimate para a categoria meio-médio resultou na ótima luta principal do UFC Fight Night 89, que será realizado no Canadá neste sábado. Stephen Thompson, o “Wonderboy”, duelará com Rory MacDonald pelo direito de disputar o título da categoria, mas é provável que o canadense não tenha a mesma recompensa em caso de triunfo. É pegar esse limão e fazer uma limonada, porque esse combate é imperdível.

Difícil achar um lutador de MMA mais completo tecnicamente do que MacDonald. Pupilo de Firas Zahabi e Georges Saint-Pierre, o canadense surgiu como um projeto de sucessor do compatriota na divisão, mas o mesmo obstáculo o separou do título duas vezes. Campeão, Robbie Lawler tem menos recursos do que o rival, mas o venceu nas duas vezes que se encontraram porque é mais pronto, mais experiente – também porque é muito bom e está em ótima fase desde que, em 2013, aceitou que devia voltar a ser um meio-médio.

Daí a minha bronca com essa luta. Por que queimar um dos envolvidos? Thompson vem de seis vitórias seguidas, a última delas contra o ex-campeão Johny Hendricks. Já fez o suficiente para merecer uma chance pelo título – fez mais do que Tyron Woodley, o próximo desafiante, que há 15 meses sentou em cima da promessa de uma disputa de cinturão e recusou adversários. O perdedor do confronto de sábado vai para o fim da fila, mas MacDonald não terá chance de ser campeão enquanto este for Lawler.

Melhor que Thompson e Demian Maia, outro mais referendado que Woodley, lutassem para receber a chance. Ou que um deles enfrentasse Lawler e o outro pegasse Woodley. Enfim, havia muitas possibilidades, mas o Ultimate manteve a palavra para um atleta sem carisma, que tem um estilo chato de se assistir, que fez menos do que os concorrentes e, convenhamos, o UFC já quebrou promessas desse tipo muitas outras vezes.

Enfim, o choro é livre e, salvo algum imprevisto, Lawler vs. Woodley vai ocorrer em 30 de julho, no UFC 201. Mas e o UFN 89 deste sábado? Bem, Thompson é quem mais tem habilidades em pé nessa divisão. Foi um carateca de grande sucesso em sua arte marcial de origem e tem um jogo bem incomum para o MMA. Ele adota uma postura lateral que facilita a aplicação de chutes difíceis de o adversário antever e em diferentes alturas. Também gosta de socos retos, de encontro, mas não se limita a lançar apenas um, mas ataques em sequência.

Canhoto, o norte-americano tem duas técnicas a se destacar. A primeira é o recuo seguido de seu direto de mão direita, a da frente. É diferente do contra-golpe preferido de Lyoto Machida, também carateca. O brasileiro gosta de esperar que o adversário tome a iniciativa para, ainda durante o movimento do rival, colocar seu ataque (veja aqui que Ryan Bader não foi capaz de evitar). Thompson espera o oponente terminar a ação para fazer o disparo.

A outra técnica de Wonderboy é uma coisa linda de ver. Ele se move para frente e induz o rival a se mover para o lado esquerdo, aí entra o timing perfeito de, depois de socar, atingir o rosto do oponente com o pé direito. Os chutes de maior impacto são os que entram com a canela, mas Thompson conecta o pé no momento em que o adversário está circulando para o lado do ataque. Já falamos disso aqui, força é igual a massa vezes aceleração. Criar colisões é o nome desse jogo.

O que MacDonald deve fazer? Ser inteligente, fazer Thompson acreditar que eles duelarão em pé, mas derrubá-lo assim que possível, como fez contra Carlos Condit. O canadense, como eu já disse antes, é muito bom em todas as áreas, mas por que aceitar fazer o jogo de um campeão mundial de caratê? O “Wonderboy”, assim como Machida, é muito difícil de ser acertado e mesmo o acurado jab de MacDonald terá dificuldade de achar o alvo.

Será importante para o canadense chutar bastante as pernas e o corpo do oponente, para evitar que ele se movimente com liberdade. MacDonald tem tem quase todas as armas necessárias, ele é capaz de impedir que Thompson dite o ritmo e repetir o que aconteceu na primeira vez que o norte-americano perdeu na carreira. Em abril de 2012 – faz tempo, é verdade -, Matt Brown derrubou o carateca repetidas vezes e assim saiu vitorioso. É claro que o “Wonderboy” evoluiu de lá para cá, mas também é de se ponderar que os wrestlers Jake Ellenberger e Hendricks pouco tentaram levá-lo para o solo, grande erro da parte de ambos, por isso fica difícil estabelecer um parâmetro atualizado.

As cartas estão na mesa. Já que a derrota vai queimar um dos dois, que seja o combate explosivo e à altura da qualidade de ambos.