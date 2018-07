Marcos “Loro” campeão e homenagem ao Testes de Macho

Há poucas páginas no Facebook que eu acompanho com alguma frequência, dentre elas uma se destaca. “Testes de Macho” não só é divertida como oferece uma linha editorial muito honesta e coerente – porque ser macho é muito mais do que idolatrar Jair Bolsonaros. Isso posto, segue a minha homenagem (homologada pela administração da página) com um teste de alguns lutadores de MMA. Eu estava com esse post na gaveta há algum tempo, mas o título do Bellator conquistado por Marcos “Loro” Galvão me deu um gancho válido. Estava difícil achar um letra e) legítimo, porque um cara que entra em uma jaula para sair na mão com outro homem deve ter sua coragem valorizada, mas o senhor Joe Warren deu um vexame.

Comecemos:

a1) Wanderlei Silva – SAÍA NA PORRADA SEM LUVA E QUANDO VALIA CABEÇADA

a2) José Aldo – DIFÍCIL ERA BRIGAR COM A FORÇA JOVEM DO VASCO

b1) Renan Barão – CABRA DA PESTE

b2) Júnior “Cigano” – LEVA DUAS SURRAS DO MEXICANO LENTRA A E PEDE OUTRA CHANCE

c1) Maurício “Shogun” – PILOTO DE CHURRASQUEIRA, CONTA PARA A MOLECADA QUE NO AUGE DELE NÃO TINHA PRA NINGUÉM

c2) Rodrigo “Minotauro” – CHEFE DE FAMÍLIA, NÃO DEIXA OS IRMÃOS BRIGAREM ENTRE SI

c3) Anderson Silva – EEEEEEEEEEEEEEEEEEEPA! BICHA NÃO, MEU AMOR!

c4) Lyoto Machida – KARATE KID

C5) Fabrício Werdum – TIOZÃO TROLL, PEGA NO PÉ DO SOBRINHO LETRA D

d) Michael Bisping – PAGA IMPOSTO PARA A RAINHA DA INGLATERRA E SE ORGULHA DISSO

e) Joe Warren – GRITA DE DOR QUE NEM UMA MENININHA E RECLAMA QUANDO O ÁRBITRO PARALISA A LUTA

Obs.: mais informações da letra e) no vídeo abaixo. Parabéns, “Loro”, lutador letra a) de Manaus que foi tentar a sorte no Rio de Janeiro junto de José Aldo, quando ambos tinham uma mão na frente e outra atrás. Aos 32 anos, o atleta da Nova União consagrou sua carreira iniciada em 2003 com o cinturão do Bellator, quando na última sexta-feira, 27, finalizou o chorão Warren com uma chave de joelho.