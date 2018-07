UFC Curitiba ganha peso com Belfort, ‘Jacaré’, ‘Cyborg’, ‘Shogun’, Maia e Brown

Anderson Silva deixou o UFC 198 e tirou parte do brilho do evento, mas, francamente, ele não faria uma luta relevante para a divisão dos médios, embora pudesse ser divertido de se assistir o duelo entre ele e Uriah Hall. Neste sábado, o card na Arena da Baixada, porém, terá a defesa de cinturão peso pesado de Fabrício Werdum contra Stipe Miocic e outros bons confrontos. Deixemos a atração principal para sexta-feira e tratemos neste post dos seguintes lutadores: Vitor Belfort, Ronaldo “Jacaré”, Cristiane “Cyborg”, Maurício “Shogun”, Demian Maia e Matt Brown.

Belfort vs. ‘Jacaré’. Já falei sobre O Belfort em alguns posts aqui e o estilo de luta dele não é segredo: explosivo nos primeiros minutos, golpes em linha reta e chutes altos. Paralelamente, suas falhas vêm sendo exploradas por adversários em seus 20 anos de carreira. “O Fenômeno” peca por se cansar rapidamente nos combates, o que piora sua já falha capacidade de defender quedas. “Jacaré”, por sua vez, tem muito vigor físico, boa capacidade para derrubar rivais e jiu-jitsu do mais alto nível.

Belfort é superior na luta em pé e pode se aproveitar da limitação de seu adversário, este muito viciado em tentar golpes abertos com sua mão direita. “Jacaré” corre risco nos primeiros momentos do combate, mas passa a ser favorito se chegar em boas condições na metade do segundo assalto. O vencedor deve ser escolhido para disputar o título peso médio do UFC ainda neste ano.

‘Cyborg’ vs. Smith. Cristiane Justino finalmente vai estrear no octógono e quem não acompanha o MMA feminino fora do UFC vai ter esse aperitivo – que vai demorar a se repetir. Por mais que ‘Cyborg’ tente, é notória sua dificuldade de pesar 61,2 Kg, limite da categoria dos galos, por isso ela vai fazer esse duelo com peso casado em 63,5 Kg. O frustrante é que Leslie Smith, a rival, não é páreo nessa disputa, inclusive porque vai enfrentar significativa desvantagem física. A brasileira é maior, mais forte e deve fazer uso de sua costumeira blitz com socos em sequência e joelhadas vindas do clinch para liquidar a fatura logo no início.

‘Shogun’ vs. Anderson. Maurício Rua, o ‘Shogun’, é um dos maiores lutadores da história do MMA e seus feitos no Pride e no UFC merecem todas as reverências. Mas não dá mais para se iludir com seu atual nível. Assisto todas as suas apresentações torcendo para ele mudar essa minha impressão cada vez mais sólida e é justo que esteja no card principal por ser natural de Curitiba.

Corey Anderson não é um atleta de alto escalão no esporte, mas tem wrestling suficiente para derrubar o adversário e isso deve acontecer algumas vezes durante o combate. O jiu-jitsu de ‘Shogun’ está decadente, mas no passado ele mostrou qualidade para se livrar desse jogo de amarração, principalmente fazendo a transição da guarda para chaves de perna – que só deram certo uma vez, contra Kevin Randleman, mas eram também utilizadas para ele poder se levantar.

Com o jogo de chão em dia, o curitibano pode evitar ser travado no chão e conseguir um nocaute com o que resta de suas virtudes em pé. Tomara. No mais, fica abaixo um vídeo de ‘Shogun’ em grande forma no Ultimate, já no distante ano de 2009. O ex-campeão meio-pesado usou chutes em diferentes alturas para abrir caminho para o nocaute em Chuck Liddell. Assista abaixo:

Maia vs. Brown. Matt Brown é um dos lutadores mais empolgantes do MMA. Seu estilo é o que mais se aproxima de uma briga de rua e é impressionante que ele tenha sucesso dessa forma, uma vez que muitos atletas que tentam atuar de uma forma mais selvagem acabam sofrendo derrotas tolas. O norte-americano é empolgante e competitivo ao mesmo tempo, ele toma a iniciativa e dá show com suas cotoveladas, joelhadas e rasteiras vindas do clinch.

O problema para Brown é que ele vai pegar o melhor lutador de jiu-jitsu da divisão meio-médio, alguém que tem conseguido levar para o chão adversários com ótima defesa de quedas – o que não é o caso do norte-americano. Demian Maia é favorito porque é provável que ele derrube o oponente e no chão esse embate tende a ser um passeio. Se ficar em pé, o caldo engrossa para o brasileiro.