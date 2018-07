Alguns não tiveram dia de descanso no Dacar

O dia de descanso do Dacar é diferenciado no acampamento do rali. Várias ações de entretenimento para os participantes da competição e também para recepcionar os convidados vips dos patrocinadores são realizadas.

A lista de atividades é grande: apresentações culturais com roupas e músicas típicas do Chile, academia de ginástica, sessões de massagem e ioga, games de futebol e de corridas de carro e moto, pebolim, tênis de mesa e até sinuca. E não poderia faltar a lojinha, com camisetas e bonés oficiais do Dacar.

Alguns aproveitam para dormir, descansar, arrumar a mala, lavar roupa ou simplesmente não fazer nada para recuperar as energias. Eu fiquei de boa, mas acompanhando atentamente a manutenção da minha moto Honda CRF 450 Rally. O Geraldo, meu mecânico, não parou um instante. O dia foi de descanso, mas não para ele…

Dos cinco brasileiros no Dacar, o André Suguita e eu ficamos no acampamento em Iquique. Hoje foi feriado para as categorias motos e quadriciclos.