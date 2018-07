Bora lá treinar para o Dakar com meu amigo francês (?) Adrien Metge!

Tudo bem?

Valeu pela audiência do primeiro post aqui no Estadão. Bombou e teve muita repercussão nas redes sociais!

Já cheguei na Argentina para novos treinos com a moto Honda CRF 450 Rally que usarei no Dakar 2016. O Adrien Metge, esse cara simpático aí da foto aí abaixo, também está aqui.

Formamos a “dupla brasileira” da equipe Honda South America Rally Team. Coloquei o dupla brasileira entre aspas porque o Adrien é francês, mas já corre aqui no Brasil há mais de um ano e está bastante familiarizado com nosso país, nossa cultura e costumes. Aliás, fala português melhor do que de muita gente por aí! Rsrs

O dia está sendo longo. Saímos de Guarulhos por volta das 13 horas e chegamos em Buenos Aires. Mais uma pausa para a conexão e seguiremos logo mais direto para a cidade de Neuquén, a cidade mais importante da Patagônia. De lá vamos rodar mais 100 quilômetros até o local dos treinos.

Essa viagem está sendo de extrema importância para o ajustes finais. Em outubro corri o Rally do Marrocos com a moto do Michael Metge, irmão do Adrien por sinal, e fiz alguns acertos para meu estilo de pilotar. Agora, aqui na Argentina, vamos checar as mudanças e ver como ficou. Será a oportunidade para deixar a Honda CRF 450 Rally prontinha para o Dakar!

Enfim, vou nessa porque meu voo sai logo mais aqui de Buenos Aires para Neuquén!

Até!