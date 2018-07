Dacar tem dia de descanso inédito

Um momento bastante aguardado no rali Dacar é o dia de descanso. Nós estamos em Iquique, mais ao norte do Chile, às margens do Oceano Pacífico. E aqui será o nosso dia de folga, neste sábado.

O descanso é bem legal porque podemos dormir até mais tarde e temos mais tempo para fazer a manutenção na moto.

Além disso, podemos nos confraternizar com outros competidores, o que não conseguimos fazer quando o rali está se movimentando.

Este ano o rali terá uma particularidade. O dia de descanso não será com todo mundo junto. No sábado, carros e caminhões vão para a Bolívia e cada uma das categorias vai ter acampamentos diferentes. Ou seja, todos se separarão. Nunca vi isso. Tudo por questões logísticas.

Enfim, agora vou recuperar as energias, ouvir e contar boas histórias!