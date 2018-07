Estou de volta aqui no Estadão! Rumo ao Dakar 2016

Amigos, fãs e apaixonados por ralis!

Estou de volta aqui no blog do Estadão para mostrar a vocês o dia a dia do Rally Dakar 2016.

Antes de mais nada quero agradecer toda turma da rua Engenheiro Caetano Álvares, 55, no bairro do Limão, onde fica o prédio da empresa na cidade de São Paulo. Bem na esquina da Marginal Tietê.

O Grupo Estado sempre abriu espaço para as competições off-road e isso é muito importante para o desenvolvimento do esporte, principalmente o motociclismo.

Além do jornal O Estado de S.Paulo, TV Estadão, Rádio Eldorado, Rádio Estadão e Agência Estado, em outros tempos o JT (que saudades!) também fez grandes coberturas dos maiores ralis do mundo, como o Dakar e o Sertões.

Valeu, Estadão! Muito obrigado. Valeu, leitores!

Enquanto penso o que vou escrever nesse artigo, arrumo minhas malas para a Argentina. Embarco nesta segunda-feira para a cidade de Neuquén, a mais importante da Patagônia. Vou treinar e fazer os últimos ajustes na minha Honda CRF 450 Rally, como suspensão e motor.

Esse ano a Honda Brasil proporcionou várias oportunidades bem legais antes do Dakar: corri no Rally do Marrocos, vou treinar nesta semana na Argentina e ainda farei novos testes aqui no Brasil.

Enfim, é isso!

Começou a contagem regressiva para o Dakar 2016, que tem largada dia 2 de janeiro em Buenos Aires e chegada dia 16 em Rosário, também na Argentina. Antes daremos uma passada na Bolívia.

