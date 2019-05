Liga dos Campeões - Futebol

Brandão marca e acaba com 100% de aproveitamento do Chelsea na Liga

MARSELHA – O Olympique Marseille contou com o gol do brasileiro Brandão (foto) para derrotar o Chelsea por 1 a 0 em casa nesta quarta-feira, e terminar a série de cinco vitórias do clube londrino na Liga dos Campeões. Os dois times já estavam com a vaga nas oitavas de final da competição garantida, e,