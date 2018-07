Barça e Lyon conseguirão dar o troco?

A Inter de Milão construiu uma bela vantagem ao fazer 3 a 1 no Barcelona no primeiro confronto pelas semifinais da Liga dos Campeões, disputado na Itália. O clube espanhol, contudo, conta com o argentino Lionel Messi.

É pouco provável que Messi realize duas partidas apagadas pela Liga dos Campeões. Particularmente, acredito que o argentino terá uma boa exibição na Espanha e será peça fundamental para o time espanhol.

A vantagem de dois gols, porém, é difícil de ser construída, uma vez que a Inter é comandada por José Mourinho, grande retranqueiro, e tem o goleiro brasileiro Júlio César, em ótima fase.

Com relação ao outro jogo, acredito que a vaga ainda está aberta, apesar de o Bayern de Munique ter feito 1 a 0 no Lyon em casa com gol de Robben. O clube alemão conta com o fato de não ter tomado gol em casa, o que pode ser fundamental para levar a vaga.