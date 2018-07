Barça encara viagem de quase mil quilômetros de ônibus para encarar a Inter de Milão

A delegação do Barcelona teve de encarar uma viagem de ônibus para Milão, na Itália, local da primeira partida diante da Internazionale pelas semifinais da Liga dos Campeões. Os clubes duelam nesta terça-feira, às 15h45, com transmissão da Rádio Eldorado/ESPN.

O motivo da decisão de ir de ônibus é que o clube encontrou problemas para conseguir um voo para a Itália, devido à nuvem de cinzas originada pela erupção de um vulcão na Islândia.

O primeiro trecho da viagem de busão do Barça teve 634 quilômetros – até Cannes, na Riviera francesa. O restante do percurso para Milão será nesta segunda-feira, com mais 351 quilômetros.