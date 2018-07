Barcelona atropela Panathinaikos e garante sua vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões

O Barcelona deu show na Grécia e garantiu sua vaga para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Com grande atuação de Pedro (dois gols) e Messi (um gol), o clube catalão bateu o Panathinaikos, em Atenas, por 3 a 0 e garantiu a primeira posição do Grupo D com 11 pontos, quatro de vantagem sobre o vice-líder Copenhagen, da Dinamarca.

Apesar de ter um confronto na próxima segunda-feira (29) diante do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona entrou com força máxima na Grécia. O time espanhol levou alguns sustos no começo da partida, mas aos poucos impôs sua superioridade técnica para construir a vitória esmagadora.

O primeiro gol foi marcado aos 26 minutos do primeiro tempo. O lateral brasileiro Daniel Alves fez uma boa jogada e tabelou com Pedro. O atacante entrou na área com velocidade e chutou com força, rasteiro e cruzado. O goleiro Tzorvas se esticou todo, mas não conseguiu impedir o gol.

O Barcelona ainda criou outras chances para ampliar na primeira etapa com David Villa e o próprio Pedro, mas o segundo gol só chegou aos 17 minutos do segundo tempo. Na jogada, o lateral brasileiro Adriano recebeu de Iniesta e cruzou rasteiro. O argentino Lionel Messi apareceu na área e só teve o trabalho de completar para as redes.

Com apenas dois pontos no grupo, os jogadores do Panathinaikos entraram em desespero e facilitaram as coisas para o Barcelona. O time espanhol fechou o marcador aos 23 minutos da etapa final. Iniesta recebeu bola de Daniel Alves e tocou para Pedro. O atacante acertou no canto e selou a classificação às oitavas.

A outra vaga do grupo será decidida na última rodada, que acontece no dia 7 de dezembro. Apesar de ter perdido para o Rubin Kazan por 1 a 0 (gol de pênalti de Christian Noboa), o Copenhagen depende de uma vitória diante do Panathinaikos em casa. Já os russos terão de ganhar do Barcelona na Espanha e torcer contra os dinamarqueses.



PANATHINAIKOS 0 x 3 BARCELONA

Panathinaikos – Tzorvas; Vyntra, Boumsong, Kante e Spyropoulos; Gilberto Silva, Katsouranis (Plessis), Marinos (Dimoutsos ) e Christodoulopoulos; Luis García (Petropoulos) e Cisse. Técnico: Jesualdo Ferreira



Barcelona – Valdés; Daniel Alves, Piqué (Abidal), Puyol e Adriano (Maxwell); Xavi (Seydou Keita), Mascherano e Iniesta; Pedro, Messi e David Villa. Técnico: Josep Guardiola

Gols – Pedro, aos 26 minutos do primeiro tempo; Messi, aos 17, e Pedro, aos 23 minutos do segundo tempo; Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA); Local: Estádio Spyro Louis, em Atenas (GRE)