Barcelona quer evitar time francês na Liga dos Campeões

MADRI – O Barcelona está determinado a evitar um time francês nas oitavas de final da Liga dos Campeões, disse o técnico Pep Guardiola neste sábado.

O sorteio de sexta-feira para a fase eliminatória pode opor os campeões de 2009 ao Olympique de Marseille ou ao Lyon, e os adversários em potencial do Barça ainda incluem a atual campeã Inter, sua rival Roma na liga italiana e o inglês Arsenal.

“Não quero os franceses na Europa”, teria dito Guardiola, cuja equipe foi eliminada na semifinal pela Inter de José Mourinho na temporada passada, em uma coletiva de imprensa na véspera do jogo de domingo contra a Real Sociedad em casa pelo Campeonato Espanhol.

“O Marselha é um time muito forte – animais, fisicamente falando – e há muita pressão quando se joga lá. Estão bem preparados física e tecnicamente. E todos nós sabemos como está o Lyon.”

Guardiola levou o time catalão ao título em sua primeira temporada no comando, entre 2008 e 2009, parte de uma trinca inédita de troféus do clube na Liga dos Campeões, no Campeonato Espanhol e na Copa do Rei. (Iain Rogers/Reuters)