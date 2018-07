Bayern de Munique passa pelo Lyon com gol de Robben

O Bayern de Munique saiu na frente para conquistar uma vaga na final da Liga dos Campeões e derrotou o Lyon em casa por 1 a 0, gol de Robben no segundo tempo. Com o resultado, o time alemão agora jogará por um empate na França para chegar à decisão.

Quem passar pegará na final do dia 22 de maio o ganhador do duelo entre Barcelona e Inter de Milão. No primeiro jogo, o time italiano fez 3 a 1.

Bayern e Lyon fizeram um jogo bem equilibrado. Ribery, uma das principais apostas do time alemão, foi expulso aos 36 minutos do primeiro tempo por entrada violenta em Lisandro. O jogador francês passou a semana envolvido num escândalo de prostituição infantil.

O Lyon também perdeu Toulalan, expulso aos 8 da etapa final após receber o segundo amarelo.

O gol do Bayern foi marcado aos 23 minutos do segundo tempo, por Robben. O jogador acertou um lindo chute de fora da área, e contou com um suave desvio na cabeça de Muller para enganar o goleiro Lloris.

Leia a matéria completa do jogo

Ouça na Eldorado/ESPN o gol do Bayern

Tabela completa da Liga