Brandão marca e acaba com 100% de aproveitamento do Chelsea na Liga

MARSELHA – O Olympique Marseille contou com o gol do brasileiro Brandão (foto) para derrotar o Chelsea por 1 a 0 em casa nesta quarta-feira, e terminar a série de cinco vitórias do clube londrino na Liga dos Campeões.

Os dois times já estavam com a vaga nas oitavas de final da competição garantida, e, mesmo com a derrota, os ‘Blues’ terminaram na primeira colocação do Grupo F, com 15 pontos. Os franceses ficaram na segunda posição, com 12.

Os donos da casa começaram pressionando muito, mas depois o Chelsea acordou e equilibrou a partida.

Na segunda etapa, aos 31 minutos, Brandão chutou de esquerda e abriu o placar para o Olympique.

As duas equipes agora esperam o sorteio dos jogos das oitavas de final, que será realizado no dia 17 de dezembro. (Efe)