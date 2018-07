Chelsea bate Zilina e é a única equipe ainda com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões

O Chelsea é a única equipe ainda com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões da Europa. Já classificada para as oitavas de final, a equipe inglesa recebeu o Zilina nesta terça-feira, no Estádio Stamford Bridge, em Londres, e ganhou por 2 a 1. Com isso, assegurou também a primeira colocação do Grupo F.

Mesmo poupando os titulares nesta terça-feira, o Chelsea somou a sua quinta vitória em cinco jogos disputados e chegou aos 15 pontos no Grupo F. A segunda colocação é do Olympique de Marselha, que passou a ter nove pontos depois de ganhar do Spartak Moscou por 3 a 0, em confronto realizado mais cedo.

No jogo desta terça-feira em Londres, o Chelsea teve trabalho para vencer o lanterna da chave, mas conseguiu a virada no final. Bello abriu o placar para o Zilina aos 19 minutos do primeiro tempo. A reação inglesa veio apenas na segunda etapa, com os gols de Sturridge, aos seis, e de Malouda, já aos 41.

Assim, a última rodada do Grupo F, no dia 8 de dezembro, servirá apenas para cumprir tabela: Olympique de Marselha x Chelsea e Zilina x Spartak Moscou. As vagas são do Chelsea e do Olympique de Marselha. E, como o Zilina ainda não pontuou, a terceira colocação já é do Spartak Moscou, que irá para a Liga Europa. (Agência Estado)