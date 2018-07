Chelsea ganha do Spartak Moscou e continua 100% na Liga dos Campeões

O Chelsea continua 100% na Liga dos Campeões. Mesmo sem os brasileiros Alex e Ramires, a equipe inglesa derrotou o Spartak Moscou, na Rússia, por 2 a 0, pela terceira rodada do Grupo F – o time ficou muito perto de garantir a vaga nas oitavas de final.

Os jogadores José Bosingwa, Yossi Benayoun, Frank Lampard e Didier Drogba também ficaram de fora do duelo. Mesmo assim, o clube dos brasileiros Welliton, Ari e Ibson (Alex ficou de fora) não conseguiu fazer frente.

Os ingleses abriram o marcador aos 23 minutos do primeiro tempo. Após rebote, o russo Yuri Zhirkov (foto) acertou um chute espetacular de primeira de fora da área e não deu qualquer chance de defesa para Dykan.

Os russos tentaram apostar no calor da torcida, mas levaram o segundo ainda no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Anelka recebeu bola de Essien e bateu no canto esquerdo do goleiro.

As duas equipes voltam a duelar no dia 3 de novembro, na Inglaterra.

