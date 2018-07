Classificado, Milan fecha fase de grupos perdendo para o Ajax

MILÃO – O Milan foi a campo nesta quarta-feira com a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões já garantida e encerrou sua participação no Grupo G com uma derrota por 2 a 0 para o Ajax em pleno Estádio San Siro.

A equipe ‘rossonera’ ficou com oito pontos, na segunda colocação da chave, atrás do Real Madrid, que derrotou o Auxerre na Espanha e chegou a 16. Com sete, os holandeses terminaram com o terceiro lugar e disputarão a Liga Europa.

O primeiro gol do jogo na Itália foi marcado aos 12 minutos do segundo tempo, quando De Zeeuw pegou a sobra e, de fora da área, mandou no canto de Amelia. Nove minutos depois, após linda jogada individual de Luis Suárez, Alderweireld acertou o ângulo e fez o segundo.

Os adversários de Real e Milan na próxima fase serão definidos apenas no próximo dia 17, quando a Uefa fará o sorteio dos confrontos. (Efe)



Robinho aguarda o recomeço da partida enquanto os jogadores do Ajax comemoram gol de Zeeuw