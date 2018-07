Com 2 gols de Ribéry, Bayern bate Basel e vai às oitavas como 1.º do Grupo E

Ribéry começa a comemorar o gol que fez para o Bayern sobre o goleiro Franco Costanza, do Basel

MUNIQUE – Em duelo que dominou com ampla facilidade desde o primeiro minuto, o Bayern de Munique venceu nesta quarta-feira o Basel por 3 a 0 em casa, na Allianz Arena, garantiu a primeira colocação do Grupo E e, assim, a oportunidade de enfrentar um rival teoricamente mais fácil nas oitavas de final.

O grande destaque da partida foi o meia-atacante francês Franck Ribéry, autor de dois gols.

O primeiro deles foi o que abriu o placar, aos 35 minutos da etapa inicial, após jogada pela esquerda do lateral Diego Contento. Tymoshchuk, apenas dois minutos depois, ampliou a vantagem do Bayern. Depois do intervalo, Ribéry, aos cinco minutos, fez mais um, desta vez aproveitando cruzamento de Thomas Müller.

Com os últimos resultados, a equipe alemã encerrou sua participação no grupo E com 15 pontos, contra 10 da vice-líder e também classificada Roma, que também hoje entrou em campo e empatou o Cluj, na Romênia, em 1 a 1.

Na próxima fase, o Bayern enfrentará um dos segundos colocados das outras sete chaves. A definição do adversário sairá no dia 17, em sorteio realizado pela Uefa. (Efe)