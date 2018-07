Com Adriano no banco, Roma encara Cluj de olho em vaga nas oitavas

BUCARESTE – Após ter entrado em campo como titular no último sábado, no 2 a 2 com o Chievo pelo Campeonato Italiano, o atacante Adriano ficar no banco da Roma nesta quarta-feira no duelo contra o Cluj, fora de casa, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A equipe italiana, vice-líder do grupo E, com nove pontos, precisa apenas de um empate para avançar às oitavas de final em chave cuja primeira vaga já foi assegurada pelo Bayern de Munique (12 pontos). Quem disputa com a Roma a vaga restante é o Basel (6 pontos), que vai visitar os alemães.

Se Adriano deverá ficar no banco, junto com o volante Fábio Simplício, outros dois brasileiros provavelmente serão titulares: o goleiro Júlio César, o zagueiro Juan e o meia Taddei. Já o meia-atacante Júlio Baptista ficou de fora da lista de jogadores relacionados pelo técnico Claudio Ranieri por opção técnica.

O zagueiro Juan ainda é dúvida, pois não participou do jogo do último fim de semana devido a problemas familiares, e seu posto poderá ser ocupado pelo argentino Nicolás Burdisso. Na frente, a dupla titular deverá ser formada por Francesco Totti e Marco Borriello.

Lanterna da chave e atual campeão romeno, o Cluj chega ao duelo sem chances de se classificar sequer para a Liga Europa, na condição de terceiro colocado, e por isso terá apenas a missão de encerrar sua participação no torneio de forma honrosa.

A partida será especial para o atacante marfinense Lacina Traoré, que, segundo a imprensa local, deve fazer sua despedida do time romeno. Tanto para ele como para o resto dos jogadores do Cluj, a visita do Roma servirá como vitrine para mostrar suas qualidades perante um dos clubes mais poderosos do continente. (Efe)

CLUJ – Nuno Claro; Panin, Cadu, Alcântara e Rada; Dica, Piccolo, De Zerbi e Culio; Traoré e Bjelanovic.

ROMA – Julio Sergio; Cassetti, Juan, Mexes e Castellini; Taddei, Brighi, De Rossi e Menez; Totti e Borriello.

Árbitro – William Collum (Escócia); Início: 17h45 (de Brasília)