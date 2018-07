Com ‘dever cumprido’, Real encara Auxerre apenas para cumprir tabela na Liga

MADRI – Ainda se recuperando da goleada sofrida para o Barcelona há uma semana, o Real Madrid recebe nesta quarta-feira no Estádio Santiago Bernabéu o Auxerre pela Liga dos Campeões apenas para cumprir tabela, já que garantiu sua classificação às oitavas de final como primeiro colocado do Grupo G.

O time francês, por sua vez, tenta terminar sua participação na chave em terceiro lugar para conseguir chegar à Liga Europa. Para isso, além de vencer, terá que “secar” o Ajax, que enfrentará o Milan fora de casa.

A tarefa do Auxerre, apesar de difícil, poderá ser facilitada caso o técnico do Real, José Mourinho, opte por escalar um time recheado de reservas. Pelo menos dois desfalques são garantidos: Sergio Ramos e Xabi Alonso foram expulsos na última rodada, na goleada sobre o Ajax (4 a 0), e estão suspensos.

A boa fase no torneio continental, no qual o time espanhol só não venceu um jogo – empatou com o Milan em 2 a 2 no Estádio San Siro – faz com que este chegue à última rodada da fase de grupos tendo apenas que manter seu prestígio.

A equipe tem ainda a possibilidade de superar um recorde próprio, o de obter sua melhor participação na primeira fase do torneio desde a mudança no formato da competição.

No gol, Mourinho deverá dar uma oportunidade ao polonês Jerzy Dudek, poupando o titular Iker Casillas. O zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe e o meia argentino Di María são outros que podem receber descanso, enquanto o atacante francês Karim Benzema deverá ter mais uma oportunidade de mostrar ao treinador que é o substituto ideal para o lesionado Higuaín. Seu companheiro no ataque provavelmente será a grande estrela da equipe, Cristiano Ronaldo.

Já o técnico do Auxerre, Jean Fernandez, terá as ausências do lateral Cédric Hengbart e do atacante congolês Delvin Ndinga, embora já possa contar com os retornos do lateral marroquino Kamel Chafni e do atacante Anthony Le Tallec.

Após um início titubeante no Campeonato Francês, onde chegou a estar na zona de rebaixamento no início de temporada, o Auxerre se consolidou no meio da tabela, e após o empate em 1 a 1 com o Lens na última rodada subiu para a 13.ª posição.

Esta será a quarta vez que a equipe enfrentará um time espanhol por uma competição continental, com um saldo de uma vitória e duas derrotas. (Efe)

REAL MADRID – Dudek; Arbeloa, Raúl Albiol, Ricardo Carvalho e Marcelo; Lass Diarra, Khedira e Granero; Pedro León (Di María), Cristiano Ronaldo e Benzema.

AUXERRE – Sorín; Dudka, A. Coulibaly, Mignot, Grichting e Chafni; Pedretti, Oliech, Traoré e Birsa; Contout.

Árbitro – Serge Gumienny (Bélgica); Início – 17h45 (de Brasília)