Com gols brasileiros, Spartak vira partida contra Zilina no Grupo F

O brasileiro Ibson comemora o gol que marcou para o Spartak Moscou na partida contra o Zilina

ZILINA, Eslováquia – O Spartak de Moscou contou com os gols dos brasileiros Alex e Ibson para vencer o Zilina por 2 a 1 pelo Grupo F da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, na Eslováquia.

Ambos os times não tinham mais chances de avançar às oitavas de final da competição, mas a equipe russa, pelo menos, terminou em terceiro na chave e ganhou o direito de disputar a Liga Europa. O Zilina, por sua vez, se despediu do torneio europeu na lanterna, sem nenhum ponto marcado.

Os dois classificados do grupo foram Chelsea (15) e Olympique de Marselha (12), que se enfrentaram nesta quarta. No confronto, os franceses bateram os ingleses por 1 a 0, com gol do brasileiro Brandão.

O Zilina abriu o placar com Majtan, aos três minutos da segunda etapa. Mas logo depois Alex empatou, e Ibson virou a partida, decretando a vitória do time de Moscou. (Efe)