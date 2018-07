Com vaga nas oitavas garantida, Olympique e Chelsea cumprem tabela

PARIS – Olympique Marseille e Chelsea, ambos já classificados para as oitavas de final, se enfrentarão nesta quarta-feira pelo Grupo F da Liga dos Campeões no Estádio Vélodrome, na França.

Apesar de viver má fase no Campeonato Inglês e não vencer há quatro jogos na competição, os ‘Blues’ asseguraram a primeira colocação da chave na ‘Champions’, após vencer todas as partidas que disputou. Já os franceses se classificaram com um triunfo por 3 a 0 em Moscou diante do Spartak na última rodada.

Assim, nessa partida com poucos atrativos, os olhos no Estádio Vélodrome se voltarão para o marfinense Didier Drogba, ex-jogador do Olympique.

O atacante atuou pelo time francês somente por um ano, mas em um curto período de tempo se tornou ídolo da torcida.

O técnico da equipe francesa, Didier Deschamps, que foi jogador do Chelsea, não poderá escalar o atacante André Pierre Gignac, lesionado, e o meia Mbia, suspenso.

A partida desta quarta contra os ‘Blues’ pode ser uma ótima oportunidade para a equipe de Marselha se recuperar do baque deste fim de semana no Campeonato Francês, em que perdeu a liderança após ser derrotado por 1 a 0 para o Nice.

Já o time do técnico Carlo Ancelotti é o único com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Essa tranquilidade no torneio permitirá que o treinador italiano dê uma chance aos jogadores mais jovens, como os meio-campistas McEachran e Kakuta.

Apesar de o Chelsea ser a equipe com a melhor campanha na Liga, suas últimas atuações no Inglês não saíram como a torcida esperava: venceu apenas uma de suas últimas seis partidas no Inglês.

“Estamos em um momento no qual tudo vai contra nós e as coisas pequenas fazem a diferença”, admitiu o goleiro Petr Cech.

No outro jogo do grupo, Zilina e Spartak Moscou, que não têm mais chances de classificação às oitavas de final, se enfrentarão na Eslováquia também nesta quarta-feira.

O time russo, em terceiro lugar com seis pontos, já está classificado para disputar a Liga Europa. O Zilina amarga a última colocação do grupo, sem nenhum ponto marcado. (Efe)

OLYMPIQUE MARSEILLE – Mandanda; Kaboré, Diawara, Heinze e Taiwo; Cheyrou, Cissé e Valbuena; Rémy, Brandão e Lucho González. Técnico: Didier Deschamps.

CHELSEA – Cech; Ivanovic, Ferreira, Terry e Bruma; Essien, McEachran, Kakuta e Malouda; Sturridge e Drogba. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro – Vladislav Bezborodov (Rússia); Início – 17h45 (de Brasília)