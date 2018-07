Contra Werder Bremen em crise, Inter busca primeiro lugar do Grupo A

BERLIM -Detentor do título da Liga dos Campeões, a Inter de Milão tentará nesta terça-feira garantir a liderança do Grupo A da atual edição do torneio e terá pela frente, na Alemanha, o Werder Bremen, que já está eliminado e nem sequer tem chances de se classificar para a Liga Europa.

A Inter chegará para o confronto no estádio Weserstadion com dez pontos, no segundo lugar da chave, e a classificação garantida. O líder é o Tottenham, que também tem dez, mas possui um saldo de gols melhor (7 a 4).

Com isso, além de vencer o Bremen, a equipe do técnico Rafel Benítez terá de torcer por um tropeço dos londrinos, que visitarão o Twente. Os holandeses já têm o terceiro lugar e a consequente vaga na Liga Europa garantidos.

Apesar de ter conseguido a classificação antecipada, a Inter se prepara para sua última partida na fase de grupos em um momento de incertezas após a derrota por 3 a 1 para a Lazio na última terça, que a deixou na quinta posição do Campeonato Italiano, a dez pontos do líder Milan.

Tudo indica que o jogo na Alemanha será um teste para Benítez acertar o time para a disputa do Mundial de Clubes, cujo troféu poderia ser o quinto do clube de Milão em 2010.

Com vários desfalques, o treinador espanhol deverá mandar a campo diversos jogadores mais jovens. A defesa é o setor mais desconfigurado, e nenhum dos titulares de origem da posição estarão em campo. O goleiro Julio César, os laterais Maicon e Chivu e o zagueiro Samuel já vinham sendo desfalque e agora têm no departamento médico a companhia de Lúcio, gripado.

Assim, a força da equipe estará na parte ofensiva, com a presença do meia Sneijder e do atacante Eto’o, que não vem atuando no Italiano por estar suspenso.

Para o Werder Bremen, o duelo nada mais é que uma triste despedida da Liga dos Campeões nesta temporada, no meio de uma má situação esportiva que coloca em dúvida a participação do time em competições europeias na próxima temporada.

Atualmente, os comandados pelo técnico Thomas Schaaf estão apenas na décima posição do Alemão, com 18 pontos, cinco abaixo do sexto colocado Hoffenheim, último time que se classificaria para a próxima Liga Europa.

O Bremen está atravessando uma etapa que para muitos é o presságio do fim de uma era. Neste ano, a equipe está muito longe de ser aquela com uma força ofensiva que vinha sendo seu cartão de visitas.

Na defesa, o brasileiro Naldo segue em recuperação de uma grave lesão no joelho e ainda não entrou em campo na atual temporada. O ex-jogador do Juventude tem volta prevista para janeiro. (Efe)

WERDER BREMEN – Wiese; Fritz, Mertesacker, Prödl e Silvestre (Pasanen); Frings, Bargfrede, Hunt e Marin; Pizarro e Hugo Almeida. Técnico: Thomas Schaaf.

INTERNAZIONALE – Castellazzi; Natalino, Córdoba, Santon e Biraghi; Nwankwo, Thiago Motta, Muntari (Zanetti), Biabiany e Sneijder; Eto’o. Técnico: Rafael Benítez.

Árbitro – Cüneyt Çakir (Turquia).