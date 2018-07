Copenhague vence Panathinaikos e fica com 2.ª vaga do Grupo D

COPENHAGUE – O Copenhague recebeu o Panathinaikos nesta terça-feira e conquistou uma importante vitória por 3 a 1, que garantiu a equipe dinamarquesa nas oitavas de final da Liga dos Campeões, com a segunda colocação do grupo, liderado pelo Barcelona.

Com o volante brasileiro Claudemir entre os titulares, o time da Dinamarca abriu o placar através do meia Vingaard aos 26 minutos do primeiro tempo.

Já na etapa final, o atacante Gronkjaer converteu cobrança de pênalti aos cinco minutos e fez o segundo. O terceiro foi feito contra por Cissé, aos 28, enquanto Kaité descontou para os gregos nos acréscimos.

O resultado levou o Copenhague aos dez pontos, quatro a menos que o Barça. A equipe catalã derrotou o Rubin Kazan por 1 a 0, deixando os russos com a terceira posição e uma vaga na Liga Europa. O Panathinaikos, de Gilberto Silva, ficou na lanterna, com apenas dois pontos.

Espanhóis e belgas conhecerão seus adversários nas oitavas no próximo dia 17, em sorteio que será realizado pela Uefa. (Efe)



Dame N’Doye (esq.), do Copenhagen, disputa a bola com o brasileiro Gilberto Silva, do Panathinaikos