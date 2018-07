Cristiano Ronaldo e Benzema se colocam na disputa pela artilharia da Liga 2010-11

MADRI – O francês Karim Benzema, que assinou três dos quatro gols que o Real Madrid marcou no Auxerre nesta terça-feira, na vitória por 4 a 0, e o português Cristiano Ronaldo, que completou a goleada, se mostraram fortes candidatos à artilharia da Liga dos Campeões 2010-11.

Os dois jogadores têm agora quatro gols marcados, três a menos que o líder da lista, o camaronês Samuel Eto’o, que passou em branco na derrota de sua equipe, a Inter de Milão, por 3 a 0 para o Werder Bremen.

Também com quatro gols, os melhores brasileiros são o meia Michel Bastos, do Lyon, e o atacante Luiz Adriano, do Shakhtar Donetsk.

7 gols – Eto’o (Inter de Milão)

6 gols – Messi (Barcelona) e Gómez (Bayern de Munique)

5 gols – Anelka (Chelsea) e Soldado (Valencia)

4 gols – Ibrahimovic (Milan), Cristiano Ronaldo e Benzema (Real Madrid), Borriello (Roma) e Bale (Tottenham)

3 gols – Fábregas e Chamakh (Arsenal), Pedro (Barcelona), Frei (Basel), Matheus (Braga), Zahavi (Hapoel Tel-Aviv), MICHEL BASTOS (Lyon), André-Pierre Gignac (Olympique de Marselha), Huntelaar (Schalke 04), Eduardo e LUIZ ADRIANO (Shakhtar Donetsk), Pavlyuchenko e Crouch (Tottenham) e Chadli (Twente). (Efe)