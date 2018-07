Cristiano Ronaldo marca dois e Real Madrid garante o primeiro lugar do Grupo G

O Real Madrid foi a Amsterdã e conquistou uma vitória por 4 a 0 sobre o Ajax, o que garantiu à equipe espanhola a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões na liderança do Grupo G com uma rodada de antecipação.

O time comandado pelo português José Mourinho chegou aos 13 pontos e não pode mais ser alcançado pelo segundo colocado Milan, que tem oito e também já tem vaga assegurada na fase de mata-mata. Já os holandeses estão em terceiro, com quatro pontos, e agora pensam na classificação para a Liga Europa.

No primeiro tempo, Benzema abriu o placar aos 38 minutos e Arbeloa ampliou aos 43. Cristiano Ronaldo, com um gol aos 24 da etapa final e outro aos 36, confirmou o triunfo.

O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, do Real, teve boa atuação e permaneceu em campo durante os 90 minutos. No Ajax, o atacante uruguaio Luis Suárez, que mordeu o holandês Otman Bakkal no clássico contra o PSV Eindhoven, no último domingo, participou da partida.

O Real encerrará sua participação na primeira fase recebendo o Auxerre no próximo dia 8. No mesmo dia, o Ajax irá à Itália visitar o Milan. (EFE)