Tem revanches nas oitavas de final da Liga dos Campeões 2010-11

NYON – Estão definidos os duelos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa 2010-11. O sorteio na sede da Uefa apontou os oito confrontos, com destaque para a repetição da final da temporada passada, entre a atual campeã Internazionale contra o Bayern de Munique, e a chance do Real Madrid de acabar com a sina de ser eliminado pelo Lyon.

Os jogos serão (o mandante do primeiro duelo é quem está à esquerda):

JOGO 1 – Roma x Shakhtar Donetsk

[poll id=”2″]

JOGO 2 – Milan x Tottenham

[poll id=”3″]

JOGO 3 – Valencia x Schalke

[poll id=”4″]

JOGO 4 – Internazionale x Bayern de Munique

[poll id=”5″]

JOGO 5 – Lyon x Real Madrid

[poll id=”6″]

JOGO 6 – Arsenal x Barcelona

[poll id=”7″]

JOGO 7 – Olympique Marseille x Manchester United

[poll id=”8″]

JOGO 8 – Copenhagen x Chelsea

[poll id=”9″]

As partidas serão entre 15-16 e 23-24 fevereiro de 2011 (ida) e 8-9 e 16-17 de março de 2011 (volta).

A regra básica do sorteio foi de que equipes do mesmo país ou do mesmo grupo, na fase anterior, não poderiam se enfrentar.

A final da edição 2010-11 da Liga dos Campeões será no Estádio de Wembley, em Londres (Inglaterra), em 28 de maio de 2011. Bobby Charlton, campeão mundial pela Inglaterra em 1966, é o embaixador da decisão, para constar.



O secretário geral da UEFA, Gianni Infantino, fala durante o sorteio. Foto: Sandro Campardo/AP