Duelo de goleiros de seleção brasileira na Liga dos Campeões

Um duelo de goleiros brasileiros é o principal destaque desta quarta-feira na Liga dos Campeões. Companheiros de seleção brasileira na Copa do Mundo, Julio Cesar, da Inter de Milão, e Gomes, do Tottenham, estarão frente a frente no jogo em Milão, às 16h45, com transmissão da Rádio Eldorado/ESPN.

Atual campeã, a Inter de Milão é apontada como favorita para a partida. O clube divide a segunda posição do Campeonato Italiano com o rival Milan, e chega empolgado pelas boas atuações de Eto’o – o argentino Diego Milito está machucado e só deve voltar aos gramados no dia 29 de outubro.

Pelo Tottenham, Gomes não está otimista apenas pelo fato de seu clube disputar pela primeira vez a fase de grupos da Liga. O goleiro destaca a oportunidade de atuar contra seu companheiro de seleção. “Ele [Julio Cesar] é um dos melhores goleiros do mundo. Tive a felicidade de estar com ele na Copa. A gente até combinou de trocar a camisa dentro de campo.”

O técnico Harry Redknapp, de 63 anos, também terá um momento marcante pelo Tottenham na partida desta quarta-feira pelo Grupo A. Será a primeira vez que o treinador retornará à Itália desde 1990, quando sofreu um grave acidente de carro em Roma – o treinador perdeu seu melhor amigo, Brian Tiler.

Barcelona. O clube espanhol não quer saber de brincadeiras para encarar o surpreendente Copenhague, em casa, pela terceira rodada do Grupo D. Os dinamarqueses estão com 100% de aproveitamento e lideram a chave – o Barça tem quatro pontos, e ainda pode atuar sem o meia Xavi, com dores no tendão de Aquiles.

O time dinamarquês apresenta uma das melhores defesas da competição e ainda conta com a presença do brasileiro Claudemir, ex São Carlos, como jogador de criação ao lado do costarriquenho Bolaños. O atacante senegalês N’Doye, com dois gols, é o homem forte do setor ofensivo do clube.

