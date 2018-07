Em confronto ‘brasileiro’, Shakhtar bate Braga e confirma 1.º lugar do Grupo H

O brasileiro Luiz Adriano corre para comemorar gol para o Shakhtar Donetsk contra o Braga

DONETSK – Em partida com participação de 12 jogadores brasileiros, o Shakhtar Donetsk derrotou o Braga por 2 a 0 na Ucrânia e confirmou a classificação no primeiro lugar do Grupo H da Liga dos Campeões, deixando o Arsenal em segundo.

Com a vitória, o Shakhtar chegou aos 15 pontos, contra 12 dos ‘Gunners’, que venceram o Partizan por 3 a 1 em Londres. Com nove, no terceiro lugar, o Braga conseguiu um prêmio de consolação: uma vaga na Liga Europa.

O jogo foi duro e equilibrado até a metade do segundo tempo. A partir daí, os ucranianos se sobressaíram e alcançaram dois gols, um com lateral Rat, aos 33 minutos, e outro com o atacante brasileiro Luiz Adriano, aos 38.

Shakhtar e Arsenal ficam agora esperando o sorteio dos confrontos, que será realizado pela Uefa no próximo dia 17, para conhecer seus adversários nas oitavas de final. (Efe)