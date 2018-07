Em confronto direto, Olympique vence Spartak de Moscou fora de casa

Brandão comemora seu gol, o terceiro do Olympique Marseille no jogo. Foto: Denis Sinyakov/Reuters

MOSCOU – Derrotado por um gol pelo Spartak de Moscou em casa na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Olympique Marseille conseguiu nesta terça-feira uma vingança em grande estilo, vencendo o adversário por 3 a 0 na Rússia e se aproximando da segunda vaga do Grupo F nas oitavas de final.

O time francês chegou aos nove pontos e saldo positivo de oito gols, contra seis pontos e saldo negativo de quatro do Spartak. O Chelsea, que também nesta terça recebe o Zilina, lidera a chave, com 12 pontos.

Os meias franceses Valbuena, aos 18 minutos do primeiro tempo, e Remy, aos nove do segundo, começaram a construir a vitória do Olympique. Aos 23, o brasileiro Brandão recebeu do próprio Remy e completou o placar.

Desfalcados do meia Alex, os russos tiveram o atacante Welliton expulso por agressão a Diawara. O volante Íbson foi substituído na etapa final, enquanto o atacante Ari atuou os 90 minutos. (Efe)