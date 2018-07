Eto’o pode fazer história se marcar gol pela Inter de Milão

Eto’o pode fazer história na final deste sábado da Liga dos Campeões pela Inter de Milão, diante do Bayern de Munique. Se balançar as redes, ele se tornará o segundo homem a marcar gols em três finais da competição.

Pelo Barcelona, Eto’o marcou na vitória sobre o Arsenal (2 a 1), em 2006, e na vitória sobre o Manchester United por 2 a 0, em 2009.

Apenas Alfredo Di Stéfano marcou gols em cinco finais seguidas, de 1956 a 1960, pelo Real Madrid.

Eto’o está empatado com mais dez jogadores com dois gols em duas finais – dentre eles estão Ferenc Puskas, Eusebio, Sandro Mazzola, Gerd Müller e Raúl. (Com AP)