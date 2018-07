Finalista com a Inter, Mourinho afirma que não tem respeito na Itália e que deve ir para o Real

Finalista com a Inter de Milão da Liga dos Campeões e atual campeão italiano, o técnico português José Mourinho afirmou que não deve continuar no clube. O treinador explicou que não se sente respeitado na Itália e que deve procurar outro lugar.

Mourinho afirmou que está satisfeito com o dinheiro que ganha, mas que provavelmente comandará o Real Madrid após a final da Liga – a decisão acontece neste sábado, às 15h30, com acompanhamento do estadão.com.br

“Não é um problema de contrato ou de dinheiro. Tenho até um pouco de vergonha por ganhar o que ganho com a crise que há no mundo. É um problema de satisfação pessoal, de me sentir ou não respeitado em um país no qual tive tantos problemas.”

RIVALIDADE. Mourinho também aproveitou para dar uma cutucada no holandês Louis Van Gaal, treinador do Bayern de Munique. “Ele [Van Gaal] está preocupado com o árbitro, eu estou preocupado com o vulcão islandês. Gostaria de não ter de ir antes da sexta-feira para Madri, mas teremos de ir já nesta quarta. Esta é minha única preocupação.”