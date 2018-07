Inter de Milão conquista o título da Liga dos Campeões com vitória de 2 a 0 sobre o Bayern

Depois de 45 anos, a Inter de Milão voltou a conquistar a Europa. Com um futebol perfeito taticamente, a equipe italiana derrotou o Bayern de Munique por 2 a 0, dois de Diego Milito, e faturou o título da Liga dos Campeões da Uefa, em partida disputa no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha.

Esta é a terceira taça da Inter, que já havia faturado o torneio nas temporadas 1963/1964 e 1964/1965.

O título da Inter teve um sabor verde e amarelo, pelo fato de o clube contar com quatro brasileiros: Júlio César, Maicon, Lúcio e Thiago Motta. O goleiro da seleção brasileira, aliás, teve novamente uma atuação fantástica e fechou o gol quando foi ameaçado pelo Bayern de Munique.

Outro destaque do título italiano foi o técnico português José Mourinho (foto 2), que provavelmente assumirá o comando do Real Madrid na próxima temporada. O treinador, apesar de ser chato e briguento, deu um show tático e eliminou grandes forças ao longo da campanha, como Chelsea e Barcelona.

Mourinho viveu uma temporada perfeita na Inter – além da Liga dos Campeões (sua segunda taça na carreira, uma vez que foi campeão com o Porto, em 2004), o português faturou o título do Campeonato Italiano e da Copa da Itália. Uma tríplice coroa que também é inédita na história da Inter.

O derrotado Bayern de Munique tentava seu quinto título na 55.ª edição da história da Liga. Os alemães disputaram a oitava decisão com a final deste sábado – o Bayern nessa temporada também conquistou os títulos nacionais de seu país.

O jogo, como era esperado, foi de forte marcação. Sem Ribery, suspenso, o Bayern apostou tudo no holandês Robben. Ele teve uma grande atuação, procurou espaços na forte marcação de Lúcio e arriscou chutes de longe. Porém, a muralha da Inter foi insuperável – Júlio César pegou tudo.

A estratégia da Inter foi explorar o contra-ataque. Foi assim que surgiu o primeiro gol. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Júlio César cobrou tiro de meta. A bola chegou até Sneijder, que ajeitou para Diego Milito. O atacante argentino dominou, entrou na área e bateu no canto esquerdo, sem chance para Butt (foto 3) – OUÇA O GOL NA RÁDIO ELDORADO/ESPN.

O Bayern ficou no desespero e se abriu. O mortal contra-ataque da Inter de Milão garantiu o título aos 24 minutos do segundo tempo. Em jogada sensacional, Milito recebeu lançamento pela esquerda, deixou Van Buyten perdido com um belo drible e bateu no canto de Butt: 2 a 0 (foto 4) – OUÇA O GOL NA RÁDIO ELDORADO/ESPN. O Bernabéu explodiu numa grande festa italiana.

BAYERN 0 x 2 INTER DE MILÃO

Bayern de Munique – Butt, Lahm, Demichelis, Van Buyten e Badstuber; Van Bommel, Schweinsteiger, Robben, Müller e Altintop (Klose); Olic (Mário Gomez). Técnico: Louis Van Gaal.

Inter de Milão – Julio César, Maicon, Lúcio, Samuel e Chivu (Stankovic); Cambiasso, Zannetti, Pandev (Muntari) e Sneijder; Eto’o e Milito (Materazzi). Técnico: José Mourinho.

Gols – Diego Milito, aos 34 minutos do primeiro tempo; Diego Milito, aos 24 minutos do segundo tempo

Amarelos – Demichelis e Van Bommel (Bayern) e Chivu (Inter)

Árbitro – Howard Webb (Inglaterra)

Estádio – Santiago Bernabéu, Madri (ESP)