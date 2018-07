Inter x Barça. Festival de brasileiros e promessa de show de Messi nesta terça-feira

Duelo de gigantes nesta terça-feira. Em Milão, Internazionale e Barcelona começam a decidir uma das vagas para a final da Liga dos Campeões. O confronto no estádio Giuseppe Meazza começará às 15h45, e terá transmissão da Rádio Eldorado/ESPN.

A Inter de Milão conta com os brasileiros Júlio César, Maicon, Lúcio e Thiago Motta. O clube não vive um bom momento no Campeonato Italiano, por isso aposta todas as fichas para chegar à final da Liga e salvar a temporada.

O Barcelona, por sua vez, vive uma fase iluminada. Líder do Campeonato Espanhol, o clube aposta as fichas no trio ofensivo formado por Messi, Pedro e Ibrahimovic. O jogador argentino, em especial, é o principal nome até este momento da competição.

O técnico do Barça, Josep Guardiola, deve contar com os brasileiros Daniel Alves e Maxwell em sua escalação.

INTERNAZIONALE X BARCELONA

INTER – Julio César; Maicon, Lúcio, Samuel e Zanetti; Cambiasso, Thiago Motta, Pandev e Sneijder; Eto’o e Milito. Técnico: José Mourinho.

BARCELONA – Victor Valdés; Daniel Alves, Puyol, Piqué e Maxwell; Xavi, Busquets e Keita; Messi, Ibrahimovic e Pedro. Técnico: Josep Guardiola.

ÁRBITRO – Olegario Benquerença (POR)

ESTÁDIO – Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

HORÁRIO – 15h45

RÁDIO – ELDORADO/ESPN

TV – Gazeta e ESPN