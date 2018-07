Já classificado em 1.º, Real Madrid vence Auxerre e segue invicto na Liga

MADRI – Mesmo poupando alguns titulares por já ter entrado em campo com o primeiro lugar do Grupo G e a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões garantidos, o Real Madrid conseguiu uma vitória por 4 a 0 sobre o Auxerre jogando no Estádio Santiago Bernabéu.

Sem atletas importantes, como o goleiro Casillas, o zagueiro Pepe e o meia Özil, o Real contou com ótima atuação de sua principal estrela, o português Cristiano Ronaldo, e principalmente do atacante Benzema, que balançou a rede três vezes.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, o meia-atacante luso cruzou da esquerda para gol do francês. Na etapa final, aos quatro, Ronaldo recebeu do brasileiro Marcelo e fez o segundo.

Benzema apareceu novamente aos 26, completando para as redes após receber lançamento longo. Para fechar o placar, o ex-jogador do Lyon aproveitou saída de bola do goleiro e marcou por cobertura.

O Real encerrou a fase de grupos com 16 pontos, o dobro do segundo colocado, o Milan, que perdeu para o Ajax. A equipe de Amsterdã chegou a sete, ficando com o terceiro lugar e a vaga da chave na liga Europa. O Auxerre (3) ficou na lanterna.

Os times de Madri e de Milão conhecerão seus adversários nas oitavas no próximo dia 17, em sorteio realizado pela Uefa. (Efe)



O atacante francês Karim Benzema comemora o gol que fez para o Real Madrid, contra o Auxerre