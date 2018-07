Liga dos Campeões vai tremer com choque entre Real Madrid e Milan na Espanha

Galera, a Liga dos Campeões terá jogos sensacionais nesta terça-feira. O duelo mais esperado da fase de grupos acontecerá no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, no confronto entre Real Madrid e Milan, às 16h45 – a Rádio Eldorado/ESPN transmitirá o jogo.

Nada mais do que uma partida de 16 títulos (nove do clube espanhol e sete do time italiano). O Real Madrid ocupa a liderança do Grupo G, com seis pontos. O Milan, com quatro, precisará da vitória se quiser terminar a rodada na ponta.

A aposta do Milan está nos brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Alexandre Pato – Robinho começará na reserva. O clube está em boa fase. No último sábado, ganhou do Chievo por 3 a 1 e ocupa o segundo lugar no Campeonato Italiano, atrás da Lazio.

A notícia negativa para o torcedor do Milan é que o técnico Massimiliano Allegri não deve contar com o zagueiro brasileiro Thiago Silva. O jogador foi relacionado para o confronto, mas sofreu uma torção no tornozelo esquerdo.

“Vamos reavaliar a situação do Thiago Silva nesta terça-feira”, afirmou Allegri. “Estou otimista pela melhora da lesão no tornozelo. Ele é um jogador importante, mas tudo dependerá da reavaliação”, completou o treinador.

O Real, por sua vez, tentará espantar o “fantasma” dos duelos contra clubes do futebol italiano. Apesar de colecionar uma ampla vantagem no Santiago Bernabéu, o time madrileno perdeu os últimos três duelos contra rivais italianos – no ano passado, levou 3 a 2 do mesmo Milan na fase de grupo.

O técnico José Mourinho, campeão com a Inter de Milão na última edição da Liga, sabe que o confronto contra o Milan será complicado. Apesar de o Real ser líder do Campeonato Espanhol e de ter Cristiano Ronaldo em grande fase, o treinador tentou minimizar a importância do jogo.

“É um confronto entre dois clubes com uma história especial [na Liga], mas para nós é um jogo a mais”, afirmou Mourinho. “Temos como controlar nosso destino. Não vamos ser eliminados agora, nem garantir a vaga”, completou.

Kaká segue fora do Real Madrid. O brasileiro operou o joelho no início de agosto, e está em recuperação. Mourinho espera ter o jogador em janeiro de 2011. “Quero conseguir a classificação na Liga dos Campeões para que Kaká possa jogar as oitavas de final.”

No outro duelo pelo Grupo G, o Ajax recebe o Auxerre, na Holanda, em busca da primeira vitória. O tetracampeão da Liga vive um bom momento no Campeonato Holandês e espera se dar bem diante do rival, que passa por crise na França. O meia Siem de Jong, machucado, não joga.

Ramires fora. Em outro grande jogo desta terça-feira, o Chelsea não poderá contar com o brasileiro Ramires (lesão no tornozelo) no confronto diante do Spartak Moscou, equipe que conta com vários brasileiros no elenco. O duelo do Grupo F será às 14h30 de Brasília.

JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

GRUPO E

16h45 – Roma x Basel

16h45 – Bayern de Munique x Cluj

GRUPO F

14h30 – Spartak Moscou x Chelsea

16h45 – Olympique Marselha x Zilina

GRUPO G

16h45 – Ajax x Auxerre

16h45 – Real Madrid x Milan

GRUPO H

16h45 – Braga x Partizan Belgrado

16h45 – Arsenal x Shakhtar Donetsk

