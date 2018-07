Lyon empata mas fica com vaga nas oitavas da Liga dos Campeões

LYON – Com o empate em 2 a 2 com o Hapoel Tel Aviv nesta terça-feira, na França, pelo Grupo B da Liga dos Campeões, o Lyon carimbou sua passagem para as oitavas de final da competição.

Com o empate, os israelenses terminaram na lanterna e, desse jeito, ficaram sem a vaga na Liga Europa, que ficou com o Benfica, apesar da derrota em casa por 2 a 1 para o Schalke 04.

Aos 17 da segunda etapa, os donos da casa abriram o placar com Lisandro López. Um minuto depois, o Hapoel Tel-Aviv empatou com Ben Sahar.

Os visitantes viraram aos 29 minutos com Zahavy, que decretou a vitória da equipe.

Com os resultados do Grupo B, o Schalke se classificou em primeiro lugar do grupo com 13 pontos, seguido do Lyon (10), Benfica (6) e Hapoel , em último, com apenas cinco pontos.

O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões será no dia 17 de dezembro. (Efe)

Atualizado às 23h15 para correção de informação