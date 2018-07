Lyon vai ao ataque para tentar eliminar o Bayern

O Lyon promete sufocar o Bayern de Munique nesta terça-feira, às 15h45, para conseguir a vaga para a final da Liga dos Campeões. O time francês precisa ganhar por dois gols de diferença para chegar à decisão contra Barcelona ou Inter de Milão.

Para derrotar o Bayern, o goleiro do Lyon, Hugo Lloris, espera pelo apoio da torcida. “Temos de ir para cima, e fazer o estádio se tornar uma loucura. Precisamos que o público nos ajude do início ao fim.”

O técnico do Lyon, Claude Puel, terá problemas no setor defensivo. O brasileiro Cris, com uma lesão no joelho, ainda é dúvida. Mathieu Bodmer está fora por lesão e Jeremy Toulalan suspenso pelo terceiro amarelo.

O Bayern também terá problemas. Franck Ribery, expulso no primeiro confronto, não atuará. Também por suspensão, o croata Danijel Pranjic está fora. As esperanças estão depositadas em Robben, autor do gol da vitória na Alemanha.

LYON X BAYERN

LYON – Lloris; Réveillère, Cris, Boumsong e Cissokho; Makoun, Gonalons e Källstrom; Govou, Gomis e Lisandro. Técnico: Claude Puel (FRA)

BAYERN – Butt; Lahm o Van Buyten, Badstuber e Contento; Schweinsteiger, Van Bommel, Schweinsteiger, Robben e Müller; Klose e Olic. Técnico: Louis van Gaal (HOL)

ÁRBITRO – Busacca (SUI)

ESTÁDIO – Gerland, em Lyon (FRA)

HORÁRIO – 15h45

RÁDIO – Eldorado/ESPN