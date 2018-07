Manchester United e Valencia duelam por 1.º lugar do Grupo C

MANCHESTER – Com as duas vagas do Grupo C às oitavas de final da Liga dos Campeões já asseguradas, Manchester United e Valencia entrarão em campo nesta terça-feira, no estádio Old Trafford, para brigar pela primeira posição da chave.

O anfitrião Manchester, que tem 13 pontos (três a mais do que o time espanhol) e é o atual líder, aposta em seu retrospecto favorável na defesa para se manter no topo da classificação. A equipe comandada por Alex Ferguson está invicta e ainda não sofreu gols na competição. Porém, vem tendo problemas no ataque, que só balançou a rede seis vezes em cinco partidas.

De qualquer forma, a equipe inglesa só precisa empatar para evitar o cruzamento com um dos primeiros colocados de outros grupos na próxima fase da Liga.

Ferguson ainda não definiu se apostará nesta partida na jovem base que vem formando, e que conta, entre outros, com o lateral brasileiro Fábio, revelado pelo Fluminense, e o atacante mexicano Javier Hernández. Isso porque a eliminação sofrida na Copa da Liga Inglesa com uma goleada por 4 a 0 para o West Ham pode fazer com que o treinador opte pela escalação de jogadores mais experientes e que não atuaram nesta derrota. Quem também deverá entrar em campo com a camisa dos ‘Diabos Vermelhos’ é o meia brasileiro Anderson.

O Valencia, por sua vez, tem a obrigação de vencer para terminar sua participação na chave com a liderança. As lembranças de seus jogos anteriores no Old Trafford, porém, não são boas. Em três confrontos, perdeu duas vezes e empatou uma, tendo marcado apenas um gol. Mas se na campanha atual o Manchester não levou gols, o Valencia fez de sobra – 14, contra apenas três sofridos.

Também nesta terça, Glasgow Rangers e Bursaspor vão se enfrentar na Turquia apenas para cumprir tabela, já que o time escocês já tem vaga garantida na Liga Europa na condição de terceiro colocado da chave. (Efe)

MANCHESTER UNITED – Van der Sar; Smalling, O’Shea, Evans e Evra; Fletcher, Anderson, Giggs e Obertan; Hernández e Rooney.

VALENCIA – Guaita; Miguel, Ricardo Costa, Maduro e Alba (Mathieu); Albelda, Tino Costa, Pablo e Mata; Isco e Aduriz.

Árbitro – Pedro Proença (Portugal); Início – 17h45 (de Brasília)