Manchester United fica no empate com o Valencia e avança em 1.º no Grupo C

O brasileiro Anderson, do Manchester United, disputa a bola com Ricardo Costa, do Valencia

MANCHESTER – Classificados por antecipação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, Manchester United e Valencia disputaram nesta terça-feira, no Estádio Old Trafford, a primeira posição do Grupo C, e os ingleses levaram a melhor graças ao 1 a 1.

Os ‘Diabos Vermelhos’ chegaram 14 pontos em seis jogos, contra 11 da equipe espanhola. A vaga da chave na Liga Europa foi para o Rangers, que já havia confirmado a terceira posição na quinta rodada.

O jogo começou equilibrado, com leve superioridade dos ingleses, que, no entanto, saíram atrás no placar. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Pablo Hernández marcou para o Valencia. Aos 17 da etapa final, o brasileiro Anderson igualou.

As duas equipes aguardam agora o sorteio dos jogos das oitavas de final, que será realizado pela Uefa no próximo dia 17. (Efe)