Messi brilha novamente e dá a vitória para o Barcelona sobre o Copenhagen na Liga

De novo Lionel Messi. O argentino teve uma boa atuação na vitória do Barcelona sobre o Copenhagen, da Dinamarca, por 2 a 0, no Camp Nou. Com o resultado, o time espanhol retornou à liderança do Grupo D, agora com sete pontos. O rival dinamarquês perdeu a primeira e caiu para a segunda posição, com seis pontos.

No outro jogo da chave, o Rubin Kazan, da Rússia, arrancou um empate diante do Panathinaikos, em duelo na Grécia, por 0 a 0. Os russos somam dois pontos, contra um dos gregos.

No jogo no Camp Nou, o Barcelona teve maior controle da partida. O time dinamarquês, que conta com o brasileiro Claudemir, apostou em sua forte defesa para tentar parar o poderoso rival espanhol.

Contudo, o Barcelona marcou aos 19 minutos do primeiro tempo. Após passe de Iniesta, Messi (foto) recebeu na entrada da área. Ele soltou o pé e mandou no ângulo direito do goleiro Wiland.

O Barcelona martelou no segundo tempo, mas só conseguiu ampliar aos 46 minutos, novamente com Messi. Agora, o time espanhol voltará a jogar no dia 2 de novembro, contra o mesmo Copenhagen, só que desta vez na Dinamarca.

